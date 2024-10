Juventus-Parma, il gesto di Weah che non hai visto

La gioia e la carica di Timo #JuveParma [2-2] pic.twitter.com/TwiOJRhxk2 — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2024

Protagonista, anche ieri, nonostante abbia giocato soltanto un'ora. Stiamo parlando dell'esterno americano Timothy Weah. L'asse con l'ex Porto Francisco Conceicao funziona e bene. Dopo la rete contro l'Inter arriva il bis anche contro il Parma. Il figlio d'arte, Timothy, ancora una volta si rivela una pedina fondamentale per la Juventus al punto da far accomodare in panchina un certo Kenan Yildiz.Dopo la rete messa a segno l'americano infatti ha esultato sotto la curva bianconera. In seguito poi ha preso lo stemma della Juventus sulla maglia e lo ha baciato. Come pubblicato dalla Vecchia Signora sui propri canali social. Di seguito il video





