Gatti Juve, i numeri della sua stagione

Partite giocate: 9

9 Minuti giocati: 671

671 Gol: 0

0 Assist: 0

0 Contrasti totali vinti: 70%

70% Palle recuperate a partita (media): 4,3

4,3 Salvataggi per partita (media): 1,9

È stata probabilmente la domanda di tanti:Thiago Motta ha già spiegato in precedenza la decisione di preferirgli Danilo , perché "Gatti ha esperienza e fisicità, ma Danilo in impostazione lo vedo meglio", come aveva detto lui stesso. Eppure contro ilpotrebbe essere l'occasione migliore per il difensore bianconero, pronto a una maglia da titolare proprio accanto al compagno brasiliano. Kalulu, infatti, va verso un turno di riposo, dando così l'opportunità a Gatti. Un'occasione molto importante, senza dubbio, per il numero 4, che può diventare determinante in fase di copertura e marcatura soprattutto in area, nelle quali Danilo ha dimostrato di essere in difficoltà nelle ultime partite. Nessuna polemica, ma solo scelte tecniche aveva detto: questa sera Gatti è chiamato a invertire la rotta, e dopo il quarto d'ora a San Siro l'ex Frosinone ha voglia di riprendersi la Juve da titolare.





