Perché gioca Danilo in Juventus-Parma?

Nonostante gli errori (pure gravi, si parla di due rigori causati di fila), nonostante le perplessità e le critiche,è pronto a indossare una maglia da titolare anche nel match di questa sera tra Juventus e Parma . Per il brasiliano sarà la terza partita consecutiva giocata dal primo minuto, dopo quelle contro Inter e Stoccarda che lo hanno visto appunto protagonista in negativo. Questa volta al suo fianco ci sarà, mentre a Pierre Kalulu sarà concesso un turno di riposo.Ma cosa si nasconde dietro la scelta di(con il quale, è bene ricordarlo, il capitano era finito in fondo alle gerarchie bianconere)? Un indizio sembra emergere dalle sue parole al termine del derby d'Italia: "Gatti ha esperienza e fisicità, ma Danilo in impostazione lo vedo meglio". In sostanza, il tecnico sembra dire che il classe 1991 è uno con i piedi buoni, che dunque ha le potenzialità per dare un contributo significativo anche in fase di regia.La speranza poi è che l'azzurro, così come descritto giustamente da Thiago Motta, possa fare la sua parte nel ruolo di marcatore, togliendo allo stesso Danilo quella fetta di "lavoro sporco" in cui nelle ultime uscite ha dimostrato una certa difficoltà.





