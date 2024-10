Archiviato il pirotecnico pareggio per 4-4 contro l'Inter, la Juventus è chiamata all'operazione continuità in campionato affrontando il Parma all'Allianz Stadium di Torino. Contro i ducali si gioca, con calcio d'inizio alle ore 20.45, per la decima giornata del campionato di Serie A, nonché l'unica della stagione 2024/25 che si giocherà in turno infrasettimanale. Dopo la vittoria del Napoli per 2-0 sul Milan, la Juve è precipitato provvisoriamente a -8 dalla testa della classifica. Ergo, contro il Parma sono vietati errori che potrebbero risultare fatali.

Juventus-Parma: dove vedere la sfida

La gara con calcio d'inizio alle ore 21 sarà visibile su DAZN e Sky ed in diretta streaming su Now.





Juventus-Parma: le probabili formazioni





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui