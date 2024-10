Juventus-Parma, parla Fabio Pecchia

Fabioallenatore del Parma ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida alla Juventus, le sue parole:TORNARE ALLO STADIUM- "Tutto emozionante perchè sia da giocatore nonostante sia cambiato qualcosina atmosfera e clima sono gli stessi. Per la Next Gen anche è stato emozionante nonostante fossimo fuori sede".COME SI PREPARA UNA PARTITA COSI- "L'ho detto ai ragazzi, c'è emozione, ma al fischio d'inizio bisogna mettere in campo le nostre qualità. Ho parlato di mettere in campo equilibrio e leggerezza e volontà di fare le nostre cose con decisione".ASSENZA YILDIZ UN VANTAGGIO?- "No, la Juventus ha una rosa di spessore e per noi è un esame di maturità. Affrontiamo una squadra forte con grande motivazione".