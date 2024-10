L'errore di Danilo: la reazione dei tifosi

Altra serata complicata per Danilo in Juventus-Parma. Il difensore brasiliano, dopo aver vissuto una notte da incubo contro l'Inter per gli errori commessi, mostra di essere in un periodo no anche nel match con i gialloblù. In particolare, a inizio secondo tempo sbaglia un passaggio molto facile regalando il calcio d'angolo al Parma.Dopo l'errore, Danilo ha alzato le braccia per chiedere scusa ai compagni e ai tifosi. Prontamente sono andati ad abbracciarlo per sostenerlo, in primis Di Gregorio. Una situazione che ha scatenato comunque la reazione del pubblico, che ha sottolineato l'errore facendo uscire tutto il malcontento per il rendimento di queste settimane da parte di Danilo.