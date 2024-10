È la prima domanda che viene spontaneo farsi vedendo il capitano della Juventus in campo. Sembra un giocatore totalmente diverso da quello solido e monumentale a cui ci aveva abituati nelle scorse stagioni a suon di prestazioni. EppureUn’altra partita da 4 e matita rossa per il difensore brasiliano dopo le performance da incubo contro Stoccarda e Inter. Certo, non è semplice sopperire alla mancanza di Gleison Bremer ma questo non è neanche Danilo che i tifosi erano abituati a vedere.Lo specchio della partita di Danilo è alquando un cross semplice, in cui si trova solo in mezzo all’area, probabilmente per paura di sbagliare spedisce il pallone in calcio d’angolo. Alza le braccia al cielo, chiedendo scusa a tutto lo Stadium. I compagni lo abbracciano, subito, il momento non è certamente dei migliori, lo Stadium invece un po’ si spazientisce, ma è un atteggiamento comprensibile.Sul finale poi due interventi in scivolata a vuoto che sono ulteriormente lo specchio del momento che sta attraversando: uno di quelli in cui sembra che niente vada per il verso giusto e poi a volte a mettercisi è anche un pizzico di sfortuna. Forse l’addio può essere vicino, forse la Juventus e Danilo scriveranno ancora pagine di storia insieme. Una cosa però ora è certa: in questa situazione di emergenza la Juventus ha bisogno di Danilo. Con le sue giocate e con la sua solidità difensiva che trasmetteva anche ai compagni, in particolare con una rosa giovane come quella di Thiago Motta.





