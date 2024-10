Juventus-Parma, la probabile formazione

Latorna in campo mercoledì contro ilper il turno infrasettimanale di Serie A dopo il pareggio 4-4 con l'Inter. Toure de force per i bianconeri che poi settimana prossima saranno impegnati in Champions League. Quali scelte farà Thiago Motta per questa gara?In casa Juve ci sono alcuni ballottaggi per la sfida con il Parma. Uno di questi è tra Savona e Cabal, con il conseguente spostamento di Cambiaso o a destra o a sinistra. E poi a centrocampo, dove Locatelli e Thuram partono favoriti. Ecco la probabile formazione secondo calciomercato.com.