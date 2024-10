Juventus-Parma, parla Cambiaso

Andreaha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Parma. Le parole."Siamo sotto la media, non va assolutamente bene ma bisogna andare avanti"."Un problema di squadra, oggi abbiamo avuto troppa fretta, abbiamo preso troppe ripartenza essendo pigri nelle preventive quindi dobbiamo migliorare"."Sono indicazioni del mister. Oggi il Parma difendeva con esterni veloci in ripartenza volevamo essere stretti per liberare Locatelli centralmente, oggi questa era la richiesta per lasciare gli uno contro uno a Conceicao e Weah ma io mi adatto alle richieste e alle esigenze della partita".





