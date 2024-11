Juve, già 7 pareggi da inizio stagione

Lille-Juventus 1-1

Juventus-Roma 0-0

Empoli-Juventus 0-0

Juventus-Napoli 0-0

Juventus-Cagliari 1-1

Inter-Juventus 4-4

Juventus-Parma 2-2

Contro il Lille è arrivato un altro pareggio per la Juventus. I bianconeri non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 in Francia e sono arrivati a quota 7 punti in Champions League. Alla rete diha risposto, che ha trovato il cinquantesimo gol in maglia bianconera. Con questo risultato, la Juve ha incassato il settimo pareggio