Juventus-Parma, i numeri della gara di McKennie

Minuti giocati: 71'

Goal: 1

xG: '.28

Tocchi: 33

Precisione dei passaggi: 23/25 (92%)

Palle lunghe (precise): 3 (2)

Tiri in porta: 2

Tiri fuori: 1

Lo ricordate quanto accaduto lo scorso agosto? Westonera ad un passo dal lasciare la Juventus, direzione Premier League e Aston Villa. In cambio di Douglas Luiz. Poi il no del texano ha infuriato gli animi alla Continassa ed anche dei tifosi, rischiando di far saltare la trattativa per portare Douglas a Torino. Ora però il giocatore ha scalato le gerarchie del nuovo tecnico Thiago Motta, dopo un avvio da fuori rosa. Ieri sera contro il Parma Wes è stato, ancora una volta provvidenziale. Di seguito i numeri della sua sfida:





