UNDER 19 FEMMINILE

UNDER 17 FEMMINILE

UNDER 16 MASCHILE

UNDER 15 MASCHILE

UNDER 15 FEMMINILE

DaEcco il consueto recap degli impegni delle nostre squadre giovanili nel fine settimana. Niente da fare, purtroppo, per la Under 15 e la 16, che vincono i match di ritorno dei quarti di finale di campionato, ma non basta.Vittoria contro il Como domenica, a Novarello, nel Torneo Evolution Cup. Rete decisiva di Termentini.Nello stesso torneo, Rapp. Piemonte Valle D'Aosta - Juventus 0-4 (Berveglieri 3, Bison), e infine Juventus-MIlan 2-2 (Berveglieri, Termentini) e vittoria del Milan ai rigori 5-71) Milan2) Juventus3) Rappr. Piemonte Valle D'Aosta4) Como WomenQuarti di finale di andata di Campionato per la U17 di MIster Scarcella. Grande vittoria al Vismara di Milano contro il Milan: 3-4 per le nostre ragazze, che passano con i gol di Iannaccone. Tosello, Piccardi e Copelli.Non basta il gol di Ceppi al 20' della ripresa a Vinovo con la Samp, che passa in virtù del risultato dell'andata. Finisce ai quarti il campionato dei bianconeri.Vittoria per 1-0 in trasferta con la Roma, che impatta l'1-0 romanista dell'andata. Tuttavia, il successo con gol di Elimoghale al quarto d'ora del primo tempo non basta: la Roma passa per il miglior piazzamento in Regular Season.Vittoria contro il Genoa in trasferta per le ragazze di Mister Vaccariello, nel campionato Interregionale femminile Under 15 A. Rete decisiva di Grigolo.