Presenze in Liga: 33

Gol in Liga: 9

Assist in Liga: 3

Presenze in Champions: 9

Gol in Champions: 2

Laha le idee chiare su quali sono i reparti da rinforzare. Uno di questi riguarda la batteria degli esterni offensivi, in cui l'unico sicuro di rimanere è Kenan Yildiz. In attesa di capire cosa succederà con Federico Chiesa e aspettando probabili offerte per Matias Soulé, Cristiano Giuntoli monitora diversi profili. Nei radar bianconeri c'èche a Dortmund ha ritrovato sensazioni positive e a proposito dei gialloneri, un giocatore che piace alla Continassa èNella lista della dirigenza bianconera spunta un nome nuovo,come riferito da Giovanni Albanese. Oyarzabal è un profilo che la Juventus sta valutando. Giuntoli a dimostrazione di ciòIl classe 1997 ha un contratto con il club spagnolo fino al 2028 e una clausola pari a 75 milioni di euro. Ovviamente un'operazione sarebbe possibile solo a cifre più basse.Tra le qualità del giocatore c'è laUltimamente è proprio da attaccante che è stato più volte impiegato. Questi i suoi numeri nella stagione 2023/2024.. Nell'esordio vincente della nazionale spagnola contro la Croazia, il commissario tecnico, Luis de la Fuente lo ha impiegato per 23 minuti. Chissà se domani, proprio contro l'Italia, Giuntoli avrà modo di osservarlo nuovamente.