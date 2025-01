Juventus, ore decisive per Cambiaso. E il sostituto può arrivare dalla 'galassia City'

AFP via Getty Images

Gli ultimi dieci giorni di mercato saranno decisivi per il futuro di Andrea. Se il Manchester City confermerà l'offerta da circa 70 milioni per il difensore, la Juventus incasserà la cifra e darà il via alla rifondazione della sua difesa. L'obiettivo principale sarà il difensore mancino del Feyenoord, Hancko, il cui nome è stato segnalato come primo piano per Thiago Motta. Inoltre, la Juve potrebbe acquistare un altro centrale e valutare anche un rinforzo per la fascia sinistra. In questo senso, il nuovo nome sul tavolo è Miguel Gutierrez, terzino classe 2001 cresciuto nel Real Madrid e attualmente al Girona. Quest'ultimo, appartenente alla galassia City, potrebbe essere incluso come contropartita nell'affare Cambiaso.