Juventus, ora torna Di Maria. Numeri alti oggi, con Allegri quante difficoltà

Calciomercato/Getty

L'uomo più atteso è, senza dubbio, Angel. Dopo una sola stagione con la maglia della Juventus nel 2022/23, il fuoriclasse argentino ha scelto di non rinnovare il contratto con i bianconeri. Una decisione inizialmente attribuita al desiderio di tornare in Argentina, al Rosario Central, ma che lo ha invece riportato al Benfica, a 13 anni di distanza dalla sua prima avventura con i lusitani.Con il club portoghese,: nella scorsa stagione ha collezionato 17 gol e 15 assist, numeri quasi raddoppiati rispetto a quelli registrati a Torino. Nonostante ciò, il Benfica non è riuscito a interrompere il dominio dello Sporting Lisbona in campionato. Quest’anno, il Fideo continua a impressionare con 13 gol e 7 assist tra tutte le competizioni.

Resta da vedere se questo rendimento sarà sufficiente per la rimonta in campionato e la qualificazione alla Champions League. Intanto, grande attesa per l’accoglienza che riceverà all’Allianz Stadium.