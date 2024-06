Le strategie di mercato



Possibili cessioni

Matías Soulé : il giovane talento argentino ha attirato l'interesse di diversi club e potrebbe essere uno dei principali candidati per una cessione.

: il giovane talento argentino ha attirato l'interesse di diversi club e potrebbe essere uno dei principali candidati per una cessione. Fabio Miretti : anche il giovane centrocampista italiano potrebbe essere ceduto per fare cassa, nonostante il suo potenziale e la sua crescita.

: anche il giovane centrocampista italiano potrebbe essere ceduto per fare cassa, nonostante il suo potenziale e la sua crescita. Enzo Barrenechea : altro giovane promettente, il cui valore sul mercato potrebbe contribuire significativamente alle finanze del club.

: altro giovane promettente, il cui valore sul mercato potrebbe contribuire significativamente alle finanze del club. Weston McKennie: il centrocampista statunitense è già stato accostato a diversi club e potrebbe essere ceduto per una cifra considerevole.



Obiettivo: tenere Bremer

Laè concentrata sul mercato con due obiettivi principali: il rinnovo di Adrien Rabiot e la conferma del difensore brasiliano Gleison. L'allenatore Thiago Motta ha espresso il desiderio di mantenere entrambi i giocatori nella rosa, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando per soddisfare queste richieste senza sacrificare Bremer.Per evitare la cessione dista cercando di generare entrate attraverso altre operazioni di mercato. La Juventus ha diversi giocatori che potrebbero essere ceduti per creare un "tesoretto" necessario a finanziare i rinnovi e rafforzare ulteriormente la squadra.Il difensore brasiliano Gleison, ex Torino, è considerato un elemento cruciale per la difesa della Juventus. La sua conferma è una delle priorità del club, e Giuntoli sta lavorando per trovare soluzioni che evitino la necessità di cederlo.