La Juventus è impegnata nelladi uncompletamente rinnovato e, secondo i dirigenti bianconeri, potenzialmente più forte rispetto a quello delle ultime stagioni. Dopo aver ufficializzato l'acquisto del brasiliano Douglas Luiz dall'Aston Villa, il club torinese ha raggiunto un accordo con il Nizza per l'acquisto di Khephren Thuram, il cui arrivo sarà annunciato all'inizio della prossima settimana. Cristiano, il direttore sportivo della Juventus, sta ora lavorando per chiudere il terzo grande colpo: TeunCon questi acquisti, la Juventus mira a costruire un centrocampo solido e dinamico, capace di competere ai massimi livelli sia in Serie A che nelle competizioni europee. La strategia di mercato dei bianconeri dimostra una chiara intenzione di rinnovare e potenziare la squadra, puntando su giocatori giovani ma già affermati, in grado di portare qualità e freschezza al gioco della Vecchia Signora.