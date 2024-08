Questa mattina si sono intensificati i contatti tra la Juventus e l'entourage di Jadon. Il calciatore ha espresso chiaramente il suo desiderio di accettare l'offerta del club bianconero e sta ora attendendo ulteriori sviluppi prima di prendere in considerazione altre proposte che ha ricevuto. Sancho, quindi, sembra incline a trasferirsi alla Juventus, con il futuro del suo trasferimento che dipenderà dalle prossime mosse del club torinese e dalla conclusione delle trattative.proseguiranno comunque anche in: si attende la risposta alla proposta bianconera, non manca ormai tanto tempo.