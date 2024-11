Documentario Fagioli: oggi l'uscita, dove vederlo

Una giornata speciale pernella giornata di oggi infatti uscirà il documentario che lo vede protagonista. "Fragile - La storia di Nicolò Fagioli", questo il titolo dell'ultima produzione dello Juventus Creator Lab, che ripercorre i mesi vissuti dal giocatore mentre era squalificato nella passata stagione.Dopo la presentazione ufficiale all'81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il documentario sarà distribuito al pubblico a partire da oggi, 26 novembre., sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola.