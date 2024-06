L'ex giocatore della Roma, Vincent Candela, ha parlato di Khephren Thuram, obiettivo di mercato della Juventus. Queste le sue parole riportate da calciomercato.com: "Non è il mio mestiere vedere tutti i giocatori, ma so che ha fatto bene. Non so chi sia il più forte tra lui e Marcus. Anche la Roma è molto interessata al piccolo Thuram, sono contento per il mio amico Lilian. Lui ha giocato anche con la Juventus, quindi i bianconeri sono avvantaggiati. Non lo conosco abbastanza bene per giudicarlo”. La Juventus ha nelle ultime ore accelerato per il centrocampista del Nizza, segnale di come Giuntoli dopo l'arrivo di Douglas Luiz voglia aggiungere un'altra pedina nel reparto.