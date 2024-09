Davidha avuto un impatto immediato nel suo nuovo percorso con il, nonostante non abbia ancora trovato spazio come titolare. Il brasiliano ha già lasciato il segno nei suoi primi spezzoni di partita contro Bologna, Parma e Cagliari, mettendo a referto tre assist. La sua capacità di entrare subito in partita e contribuire all'azione offensiva lo rende un'arma preziosa per Rudi Garcia, che ha sfruttato la sua abilità nel creare occasioni per i compagni.Ora, il Napoli si prepara per la delicata sfida contro laall'Allianz Stadium, epuò guardare a questo impegno con fiducia. Il brasiliano ha già un ottimo precedente contro i bianconeri, avendo segnato a Torino con la maglia del Benfica nel settembre 2022, durante una partita di Champions League. Ma non è tutto: Neres aveva già punito la Juventus con un gol ai tempi in cui giocava nell’Ajax, nella sfida di Champions League del 2019, in casa degli olandesi, accanto a Matthijs de Ligt, oggi al Bayern Monaco.Questa statistica incoraggiante rende Neres un possibile protagonista per il match di sabato, con la speranza che possa ripetere le sue imprese contro i bianconeri e aiutare il Napoli a uscire dallo Stadium con un risultato positivo.