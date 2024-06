Guendouzi Juve, i suoi numeri

Presenze: 50

Minuti: 3.342'

Gol: 3

Assist: 4

Nella giornata di ieri, in casaè emersa una nuova idea: Matteo. Il centrocampista francese è stato appena riscattato dalla Lazio per 18 milioni di euro dal Marsiglia e il club biancoceleste non vorrebbe venderlo. Tuttavia, se qualcuno si presentasse a Formello con un'offerta di 30 milioni di euro, tutto potrebbe cambiare. Guendouzi è molto apprezzato sia da Cristiano Giuntoli sia da Thiago Motta, ma al momento rimane un'alternativa a Koopmeiners. Quest'ultimo si è già promesso alla Juventus da tempo, ma il suo costo elevato rappresenta una sfida per il club torinese.Questi i numeri della stagione ditra