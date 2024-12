La, sempre a caccia di rinforzi in attacco per gennaio, avrebbe messo gli occhi su Santiago, giovane punta classe 2004 del Bologna. Tuttavia, secondo Sportmediaset, il club felsineo non sembra disposto a lasciar partire l’argentino nel mercato invernale, considerandolo un titolare inamovibile per l'allenatore Italiano. La situazione potrebbe però cambiare a fine stagione, quando il Bologna potrebbe essere più incline a discutere la cessione del cartellino del talentuoso attaccante. Al momento, dunque, un eventuale trasferimento di Castro appare più probabile in estate che a gennaio.