L'vince 2-0 contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Dumfries e adesso aspetta la vincente dell'altra semifinale traAlessandroha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo ed ha risposto alla domanda sulla finale che sarà appunto o contro la Juve o contro il Milan.Il difensore dell'Inter ha ricordato in particolare le due partite giocate in campionato contro le rivali: "In campionato non abbiamo giocato alla nostra altezza né contro il Milan né contro la Juve, per questo, al di là di chi affronteremo in finale, ci sarà sicuramente senso di rivalsa”. Con i rossoneri l'Inter ha perso 2-1 mentre contro la Juventus pareggiato 4-4.