Juve, le ultime sul nuovo sponsor

La ricerca delè ancora un tema in evoluzione alla Continassa. Dopo l'annuncio didi non voler rinnovare la storica partnership, i dirigenti sono al lavoro da tempo per trovare un sostituto, senza particolare urgenza (nemmeno la scadenza del 30 giugno è vincolante) ma comunque con una deadline ben precisa, fissata all'inizio del prossimo campionato di Serie A che, aggiungendo anche la partecipazione alla nuova Champions League 2024/25, porterà la squadra alla massima esposizione mediatica.Tante le piste battute, senza che però, almeno finora, venisse individuata quella giusta. Dalla Continassa, secondo i colleghi di Calciomercato.com, emerge ora anche la possibilità che si possa completare il pre-stagione -compresa - con una maglia senza sponsor. L'ultima remunerazione da parte di Jeep ammontava a, cifra ridotta di ulteriori 4 milioni per via della mancata partecipazione alle coppe europee dopo la partenza, nel 2020, da una base di 45.