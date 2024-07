Nuovo sponsor Juve, cosa succede

Elon Musk Juve, cosa c'è di vero

Laha terminato l'accordo conil 30 giugno e per la prima volta in oltre un decennio cerca un nuovo sponsor non legato al club. Al momento, non c'è ancora un nuovo accordo, quindi le maglie che saranno svelate domani non avranno sponsor. Tuttavia, la Juve può aggiungere uno sponsor anche in corso di stagione.Il Managing Director Revenue, Francesco, sta guidando la ricerca per rimpiazzare l'accordo di circa 40 milioni di euro annui con Jeep, vitale per il club. Nonostante tentativi con offerte come quella di Riyadh Air, respinta per non essere considerata congrua, la Juventus continua a cercare un partner strategico per avvicinarsi ai precedenti guadagni.Dopo il video pubblicato dalla Juventus, per la presentazione della maglia che andrà in scena ieri, le scene con ambientazioni spaziali hanno scatenato le fantasie dei tifosi. In molti, soprattutto sui social, legano il nome di Elon Musk alla Juventus. Al momento, però, non c'è nulla su questo fronte.