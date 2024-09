Juventus, come è cambiato il centrocampo da Allegri a Thiago Motta

La differenza di valore

Il centrocampo dellaè stato completamente ribaltato in estate. Era l'obiettivo diha stravolto il reparto considerato il punto debole della squadra arrivata terza l’anno scorso conPiù qualità, più centimetri, più muscoli e soprattutto più dinamismo grazie agli investimenti sul mercato. Vediamo come è cambiato e quanto vale di più rispetto all'anno scorso.Come scrive il Corriere dello Sport, il perno della formazione di Max, oggi è senza squadra., incursore inamovibile anche per mancanza di alternative, è stato uno degli epurati dell’estate ed è rientrato a far parte del nuovo gruppo solamente in coincidenza dell’inizio del campionato. C'era Locatelli, titolare prima e adesso, ma che sembra un altro giocatore. Davano manforte a questi tre i giovanie, da gennaio in avanti, la meteora Alcaraz. Tutti ceduti, in prestito o a titolo definitivo.Oggi con l'Empoli dovremmo vedere Locatelli eil secondo acquisto più costoso dopo Koopmeiners. Con il Psv invece spazio a Thuram, rientrato dall'infortunio, Senza dimenticare Fagioli, che di fatto è come fosse un acquisto in più. Guardando i valori di mercato (dati transfermarkt), riportati dal quotidiano, il centrocampo di Thiago Motta vale 258 milioni, praticamente 100 in più rispetto a quello a disposizione di Allegri (162 milioni).



