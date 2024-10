La Juventus cambia il capitano contro la Lazio: la scelta di Thiago Motta

Tra poco meno di un'ora lascenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare lanel match valevole per l'ottava giornata di campionato. Perscelte quasi obbligate con la difesa a quattro composta da Savona, Kalulu, Gatti e Cabal a protezione di Di Gregorio, mentre in mediana agirà Locatelli affiancato da Khephren Thuram. In avanti peso dell'attacco sulle spalle di Dusan Vlahovic, sorretto da Douglas Luiz schierato trequartista, con Cambiaso e Yildiz a presidiare le corsie esterne. Tra le novità di serata, inoltre, si segnala un cambio per quanto riguarda la fascia di capitano.Non sarà Federico Gatti il capitano della Juventus contro la Lazio. Thiago Motta, in occasione del match con i biancocelesti ha deciso di affidare la fascia ad, nonostante la contemporanea presenza in campo dello stesso Gatti e di Locatelli.





