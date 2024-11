@juventusfc we got a new signing on our hands? pic.twitter.com/Kne95otMXp — ATP Tour (@atptour) November 12, 2024

. Scherzano così sul profilo X ufficiale dell', dove è stata condivisa un'immagine diin posa con, che oggi ha vinto la sfida contro Alex de Minaur nel contesto delle Finals in corso in questi giorni proprio a Torino. I due giocatori bianconeri, rimasti alla Continassa in questa sosta, hanno avuto modo di incontrare il forte tennista e scambiare con lui quattro chiacchiere, oltre a scattare appunto una foto ricordo.Ecco il post qui sotto.