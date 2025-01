Juventus, nuove voci su Mosquera

AFP via Getty Images

La Juventus ha messo nel mirino Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen, giovane difensore del Valencia, come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Classe 2004,si sta imponendo come uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo e la sua valutazione si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro.Mosquera è un difensore centrale di grande fisicità, capace di far valere la sua imponenza nelle situazioni di gioco più complesse. Tuttavia, oltre alla forza fisica, il giocatore spicca anche per la sua capacità di leggere le situazioni in difesa, una qualità che lo rende particolarmente abile nel leggere le linee di passaggio degli avversari e nel neutralizzare le minacce. La sua versatilità tattica è un altro punto di forza: Mosquera è infatti in grado di adattarsi sia a una difesa a tre che a una difesa a quattro, una caratteristica che lo rende un'opzione interessante per Thiago Motta, sempre alla ricerca di soluzioni difensive adatte alle diverse esigenze tattiche.