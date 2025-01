Juventus, nuove voci su Dorgu: cosa filtra

Getty Images

La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione di, esterno del, mentre si prepara a un possibile colpo di mercato in caso di partenza di Cambiaso nelle ultime ore della sessione di gennaio. Il Manchester City, infatti, starebbe preparando un'offensiva last minute da oltre 60 milioni per l'ex Genoa, e in casa bianconera si stanno valutando con cura le possibili mosse. Giuntoli, nelle ultime ore, avrebbe compiuto passi concreti per seguire Dorgu, un giocatore già da settimane nel mirino del Manchester United. La Juventus vuole farsi trovare pronta, qualora la situazione si evolva rapidamente.