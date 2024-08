Terza maglia Juve 24/25, le FOTO

La pagina specializzata in kit "La maglia bianconera" ha condiviso sui propri profili social nuove immagini della terza maglia dellaper la stagione 2024/2025, scattate direttamente in alcuni store in giro per il mondo. Il design innovativo e i dettagli unici della maglia hanno suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, che non hanno tardato a manifestare il loro apprezzamento con numerosi commenti e condivisioni. Le prime impressioni sembrano estremamente positive, con molti sostenitori che esprimono il desiderio di acquistare subito il nuovo kit. L'anticipazione per questa nuova divisa è palpabile, confermando l'affetto dei tifosi per i colori bianconeri.Di seguito le immagini della terza maglia della Juventus: