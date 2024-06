Ufficiale la nuova partnership tra Juventus e Fanatics. Francescoha espresso grande soddisfazione per questo accordo, come riportato da Juventus.com: "Il mondo del merchandising ha subito un incredibile cambiamento negli ultimi dieci anni grazie all'ingresso di un player come Fanatics, che ha rivoluzionato il settore a livello globale. Siamo orgogliosi di unire le forze con un leader globale in questo ambito per favorire lo sviluppo di una parte così strategica e fondamentale del nostro business. Questa partnership ci consentirà di avvicinarci ai nostri tifosi in tutto il mondo, grazie alla distribuzione globale e ai nuovi investimenti che Fanatics realizzerà in accordo con la Juventus per sviluppare il nostro business e creare un'offerta di livello veramente mondiale per i nostri sostenitori".