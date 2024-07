La giornata di oggi, martedì 16 luglio 2024, è stata molto importante nell'economia della stagione 2024/25 della. E' stata infatti presentata la nuova maglia 'Home' che verrà indossata dal club bianconero nel corso degli impegni ufficiali in Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per Club. Il lancio della nuova divisa da gioco della squadra allenata da Thiago Motta ha ovviamente scatenato i tifosi bianconeri che sono già accorsi in ottimo numero allo Store dello Stadium per acquistare la nuova maglia. Tra le più richieste c'è ovviamente quella di, ovvero il capocannoniere dell'ultima stagione juventina, mentre lo stesso non si può dire della maglia di Federico Chiesa, i cui dubbi sul futuro hanno un po' raffreddato l'entusiasmo del tifo bianconero. Molto gettonata è stata anche la maglia di, la nuova calciatrice della Women da poco ingaggiata dall'Aston Villa.