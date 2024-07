Juventus, Federico Chiesa con la nuova maglia



Le ultime sul futuro

Come da programma, oggi è stata presentata la nuova maglia HOME della Juventus per la stagione 2024/2025. La divisa bianconera sta trovando riscontri positivi da parte dei tifosi, entusiasti della nuova maglia. Sui social il club ha pubblicato diverse immagini dei giocatori con la maglia della prossima stagione e tra questi"Il nostro amore per il bianconero si estende in tutto l'universo" questa la descrizione della foto pubblicata dalla Juventus in cui tra gli altri compare anche Chiesa. Una scelta che a cose normali sarebbe passata inosservata e che invece in questo momentoIn molti infatti nei commenti si chiedono se la decisione di aver pubblicato la foto di Chiesa con la nuova maglia sia un segnale che spinga verso la permanenza del giocatore. In realtà però non c'è correlazione tra le due coseIn Italia il club che si è mosso di più per il giocatore è la Roma che però ha messo gli occhi adesso soprattutto su Soulé. Anche perché lo stesso Chiesa non sembra avere fretta di decidere quale sarà il suo futuro e attende proposte più allettanti, magari dall'estero.