Finisce l'avventura di Miralem Pjanic con lo Sharjah. Il club ha annunciato ufficialmente l'addio del centrocampista bosniaco. Nei due anni, Pjanic ha giocato 61 partite, con 5 reti e 16 assist all'attivo. L'ex Juventus ha vinto anche due trofei, la coppa nazionale e la coppa del Presidente. Quale futuro adesso per Pjanic? Secondo alcune voci, il giocatore potrebbe andare a giocare in Arabia Saudita, in particolare all' Al-Raed.Pjanic ha compituo 34 anni ad aprile e ancora non pensa al ritiro. Dopo gli anni alla Juventus, il centrocampista si è trasferito al Barcellona senza grandi fortune. Per lui anche un'esperienza al Besiktas.