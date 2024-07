I convocati per il training camp in Germania pic.twitter.com/eLw1wY3sVC — JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2024

pronta a decollare, proprio in questi minuti, alla volta della Germania dove - fino al prossimo 26 luglio - i bianconeri proseguiranno la fase di preparazione estiva in quel di Herzogenarauch, dove la Vecchia Signora giocherà anche la prima amichevole contro il Norimberga. Tra i convocati, ovviamente, ci sarà anche, il portiere che la Juventus ha prelevato dal Monza per 20 milioni di euro. Il club ha da poco pubblicato la lista dei giocatori che partiranno per la trasferta tedesca, specificando i numeri di maglia di ciascuno di loro. Tra questi figura dunque anche quello di Di Gregorio che, in attesa che si liberino altri numeri, vestirà