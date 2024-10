I numeri in Champions League della Juventus

Un vento caldo e dolce soffia in Europa, tingendo il continente di bianconero.Dopo l'amara esclusione della scorsa stagione, dove sia la prima squadra che la Primavera non avevano potuto partecipare nonostante i risultati ottenuti sul campo, quest'anno la musica è cambiata.A oggi, la Juventus è l’unico club che ha mantenuto un percorso perfetto, superando anche giganti come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City e Arsenal, gli unici altri a competere sia nelle versioni maschili che femminili della Champions. Nonostante l'entusiasmo, alla Continassa e a Vinovo si predica cautela:Thiago Motta ha guidato una Juventus giovane e piena di debuttanti verso due vittorie memorabili: dominando il PSV e mostrando carattere contro il Lipsia. Anche la squadra Under 20 diha iniziato il suo cammino in Youth League con due successi brillanti, confermando l’ottimo stato di salute del vivaio bianconero. L’unico club che, dopo due giornate, ha ottenuto lo stesso doppio bottino è il Bayer Leverkusen.Ma il vento bianconero non si ferma qui: anche le, protagoniste di una rifondazione sotto la guida di Massimiliano, hanno iniziato alla grande. Dopo aver eliminato il PSG nei preliminari, semifinalista della scorsa edizione, hanno trionfato anche contro il Valerenga. Insomma, il progetto Juventus sembra aver trovato la giusta rotta, con un inizio che lascia ben sperare per un futuro ricco di successi.





