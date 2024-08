I numeri 10 della Juventus dagli anni '90

. La scelta del club - presa in realtà già da tempo ma ufficializzata solo oggi con il contestuale rinnovo di contratto fino al 2029 - implica un'importante investitura per l'attaccante turco classe 2005, destinato a seguire le orme di grandi giocatori che hanno fatto la storia della squadra bianconera come, fino ad arrivare al passato più recente con lo storico capitano, al quale Kenan rende spesso omaggio con l'iconica linguaccia.L'ultimo a indossare questa simbolica maglia era stato, che al suo ritorno nel 2022 ha però avuto decisamente meno fortuna, tra seri problemi fisici e la squalifica per il caso di doping scattata un anno fa che di fatto ha messo fine alla sua seconda esperienza a Torino. Nel mezzo la parentesi di, che tra il 2017 e il 2022 ha accumulato in totale 293 presenze con la Juve.





