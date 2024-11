Cauto ottimismo in casaper le condizioni di Dusanin vista della trasferta contro il Lecce. L’attaccante serbo, reduce da un problema muscolare accusato durante gli impegni con la nazionale, potrebbe rientrare prima del previsto.Lo staff medico bianconero monitora la situazione con attenzione, ma le sensazioni sono positive: il giocatore sta rispondendo bene alle terapie e potrebbe essere convocato per la gara. Una decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, ma la possibilità di vedere Vlahovic in campo rappresenterebbe un importante recupero per Thiago Motta, che deve fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo.