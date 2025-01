Juventus, novità su Cambiaso: 'il Manchester City non si spingerà oltre'

Cambiaso va al Manchester City? Le novità

Tiene banco in casala situazione di AndreaIl club inglese si è fatto avanti per l'esterno italiano, aprendo i dialoghi con il giocatore e facendo i primi sondaggi. Non è ancora arrivata però una prima offerta ufficiale.Dei possibili scenari ne parlache spiega come il City sia in procinto di ingaggiare Abdukodir Khusanov e Vitor Reis, rispettivamente i difensori centrali del Lens e del Palmeiras, oltre all'attaccante dell'Eintracht Francoforte Omar Marmoush. Nel mercato attuale, difficilmente l'ammirazione per il terzino sinistro della Juventus Andrea Cambiaso si spingerà oltre, si legge. Acquisto rimandato in estate quindi?