Akliouche rinnova con il Monaco: i dettagli

Nelle ultime ore è uscita la notizia dell'interessamento della Juventus per Maghnes Akliouche, trequartista classe 2002 del Monaco ( IL SUO PROFILO ). Sul futuro del talento francese sono arrivate novità che riguardano il contratto, in scadenza nel 2026.Akliouche firmerà oggi un nuovo contratto con l'AS Monaco, tutto fatto e concordato, come riporta Fabrizio Romano. Il contratto sarà valido fino a giugno 2028 e quindi sarà prolungato di due anni rispetto a quello attuale. In questo modo, il club monegasco anche in caso di cessione, avrà sicuramente più forza nell'eventuale trattativa e non rischia di avvicinarsi alla scadenza del contratto, fattore che ormai incide sempre di più sul mercato.