Da quanto non perde la Juve in Serie A

Laè una delle tre squadre a non avere ancora perso nei cinque maggiori campionati europei in corso, assieme a(dieci partite) e(nove); inoltre, soltanto una formazione è arrivata più volte alla 12^ partita stagionale di Serie A senza sconfitte rispetto ai bianconeri, che questa sera affronteranno il Torino nel derby della Mole all'Allianz Stadium: il Milan (in nove campionati, mentre la Juventus è ferma a otto come l'Inter). La Vecchia Signora, però, ha rimediato una sconfitta in Champions League, per 1 a 0 contro lo Stoccarda in casa.Andando ancor più nello specifico,(il bilancio parla di 7 vittorie e 12 pareggi): tra le squadre attualmente presenti nei maggiori cinque tornei europei è quella che vanta(19, appunto) e l’unica che da inizio aprile a oggi non ha mai perso; inoltre, sempre da inizio aprile 2024, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in 12 di queste 19 gare, almeno due in più di qualsiasi altra formazione nel parziale in questi campionati.