"Avere giocatori forti e con questo atteggiamento fa contare poco l’allenatore. Chi entra fa bene perché è forte."



Nico Gonzalez: obiettivo rientro



Arek Milik: una risorsa offensiva dimenticata



Stagioni finite per Cabal e Bremer

Laè ormai vicina a ritrovare quasi tutti i suoi giocatori, con l'unica eccezione di Nico Gonzalez. Il ritorno del talento argentino è molto atteso, mentrepuò già sorridere per il recupero di Cambiaso e la disponibilità di Douglas Luiz. Dopo la vittoria contro il Manchester City, l'allenatore ha sottolineato l'importanza dell'atteggiamento del gruppo:Una dichiarazione che evidenzia la qualità della rosa bianconera, con cambi di lusso come, e la prospettiva di un’ulteriore crescita quando Motta potrà contare su giocatori comee il giovaneIl piano dellaperè chiaro: l’argentino sarà l’uomo in più nella fase finale dell’anno. Tuttavia, il suo rientro contro il Venezia appare altamente improbabile. Nonostante si sia allenato a parte, l’obiettivo è la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, con la possibilità di ritrovare più minuti in campionato contro il Monza il 22 dicembre.Se così fosse, il periodo di stop dell’esterno si concluderebbe dopo oltre due mesi e mezzo. Un’assenza prolungata che va oltre una semplice lesione di bassa-media entità, segno di un problema più complesso che ha richiesto una gestione estremamente cauta.Tra gli altri giocatori ancora fermi,è un elemento fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra. Il polacco, spesso sottovalutato, sta lavorando per tornare a disposizione tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. La sua capacità di fare reparto e offrire soluzioni diverse sarà preziosa per il prosieguo della stagione.Le brutte notizie arrivano invece per Jorge Cabal e Gleison Bremer, entrambi fuori per il resto della stagione. In particolare, Bremer ha assistito alla vittoria contro il City dallo Stadium, condividendo un messaggio di sostegno alla squadra:"Non poter essere in campo è sempre difficile, ma vedervi lottare e portare a casa una vittoria così importante non ha prezzo. Orgoglioso di voi!"Il brasiliano punta a tornare protagonista in estate, con uno sguardo rivolto non solo alla Juventus, ma anche ai prossimi impegni internazionali, con il sogno di una stagione da protagonista.