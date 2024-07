Mattinata speciale per i ragazzi del Masterclass Camp Juventus Summer alla Continassa

Non solo il duro lavoro agli ordini di mister Thiago Motta , concluso con una partitella. Questa mattina c'è stato spazio anche per un momento più "leggero" per i giocatori dellapresenti alla Continassa, che hanno ricevuto la visita dei ragazzini del. I giovanissimi aspiranti calciatori hanno avuto modo di conoscere anche lo stesso allenatore, che si è intrattenuto per qualche istante con loro tra strette di mano e affettuosi cenni di incoraggiamento; a seguire la "sfilata" dei bianconeri, che hanno dato il "cinque" a tutti i bambini regalando sicuramente loro una grande gioia.