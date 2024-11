Con il mercato di gennaio ormai alle porte, lasi prepara a intervenire per colmare le lacune emerse nella prima parte della stagione. Se la difesa è il reparto che richiede interventi immediati, il reparto avanzato potrebbe anch’esso necessitare di un innesto, qualora si presentasse un’opportunità interessante.Arkadiuszsta progressivamente aumentando i carichi di lavoro in allenamento, con l’obiettivo di rientrare in gruppo entro metà dicembre. Tuttavia, resta l’incognita sulla sua tenuta fisica e sulla capacità di fornire garanzie nel lungo periodo. Questa incertezza spinge la Juventus a considerare l’eventualità di un rinforzo offensivo, per evitare di restare scoperta in un reparto cruciale per gli obiettivi stagionali.