Non c'è proprio riposo per la, per citare l'ormai celebre "motto" di Simon Colinet. Dopo il pareggio di ieri sera contro la Roma la squadra di Thiago Motta è tornata in campo per unalla Continassa già questa mattina, come reso noto sul sito ufficiale del club: "Lavoro fisico in campo per chi non ha giocato dall’inizio ieri, scarico come sempre il giorno post gara per chi è partito dall’inizio contro i giallorossi. Domani nuova giornata di lavoro per la squadra, con appuntamento fissato al mattino, senza la presenza dei giocatori convocati nelle rispettive Nazionali".