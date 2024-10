Infortunio Nico Gonzalez, quando torna a disposizione della Juventus

Ladovrà fare a meno diancora per un po' dopo il problema muscolare accusato nella sfida di Champions League contro il Lipsia. L'esterno argentino non è ancora pronto per rientrare e salterà anche la partita contro la Lazio in programma al rientro della sosta per le nazionali. C'è una data che il giocatore ha messo nel mirino.Calendario impegnativo per la Juve a fine ottobre. Prima la Lazio in casa, poi la sfida di Champions contro lo Stoccarda e pochi giorni dopo la trasferta conEcco, Nico Gonzalez, come scrive anche il Corriere dello Sport, vorrebbe essere disponibile per il big match a San Siro, in programma domenica 27 ottobre.