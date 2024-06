Juventus, Nicolussi Caviglia può partire

La Juventus si muove sul mercato in uscita e tra coloro che possono lasciare il club c'è Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista nella passata stagione ha trovato poco spazio essendo l'alternativa a Manuel Locatelli. Sul giocatore c'è il Venezia.Il ds del Venezia, Filippo Antonelli ha stabilito anche dei contatti con l’entourage di Hans Nicolussi Caviglia, indicato come partente con la formula del prestito, ma davanti ad un’offerta importante i bianconeri potrebbero comunque cederlo anche a titolo definitivo. Situazione in divenire.