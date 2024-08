Tra i calciatori che non sono stati convocati daper l'amichevole contro ilc'è anche. Il centrocampista classe 2000, infatti, non farà parte dei calciatori che voleranno alla volta di Pescara dove, questa sera, laaffronterà la formazione francese in occasione della seconda amichevole dell'estate bianconera. Una scelta che, a questo punto, apre inevitabili scenari di mercato, con l'ex centrocampista della Salernitana che a questo punto è da considerare in uscita. Nelle scorse settimane si era parlato di un forte interesse da parte del Venezia nei confronti del ragazzo, ma il fronte non era poi stato approfondito. L'esclusione dall'amichevole - a poco più di due settimane dal via ufficiale della stagione - è di per sé indicativo: il calciatore è sul mercato e in questo segmento finale di mercato si cercherà di trovare una destinazione anche per lui.